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Sincan'da okul bahçesi hayvanlarla renklendi

Sincan Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisini aşılayabilmek için harekete geçti.

14.02.2020 12:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:47Sincan'da okul bahçesi hayvanlarla renklendi
Sincan Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisini aşılayabilmek için harekete geçti. Okulların bahçesi hayvanlarla renklendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Okul bahçelerinde hayvan besleyelim" çağrısına Sincan Belediyesi destek çıktı. Belediye ekiplerince tüm bakımları ve tedavileri yapılan iki can dostunu Yunus Emre İmam Hatip Lisesi sahiplendi. Çocuklara hayvan sevgisini aşılayabilmeyi amaçlayan proje öğrencilerin de yüzünü güldürdü. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli veterinerler tarafından tüm bakımları yapılan kedi ve köpek için bir de kulübe inşa edildi. - ANKARA

Sincan Belediyesi, Ziya Selçuk, Güncel

Kaynak: İHA

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