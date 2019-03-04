Sincan'da "Oryantiring" Rüzgarı

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan Harikalar Diyarı Parkında 'Oryantiring' sporunu vatandaşlarla buluşturdu.Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan Harikalar Diyarı Parkında 'oryantiring' sporunu vatandaşlarla buluşturdu. Hem zihinsel hem de fiziksel gelişim sağlayan spor, sevenleriyle buluştu.Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeşilin her tonunu barındıran rekreasyon alanları ve parklarıyla birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Başkent'in en büyük parklarından biri olan Sincan Harikalar Diyarı, "Oryantiring" yarışmasıyla, 14-16 yaş arası liseli gençleri bir araya getirdi.Harita yardımıyla, hedef bulmayı içeren ve zamana karşı yapılan bir spor olan "Oryantiring" hem zihinsel hem de bedensel becerilerin gelişiminde olumlu bir etkiye sahip.Oryantiring İl Temsilcisi Temel Bulut, bu sporun Avrupa ve Kuzey ülkelerinde yaygın olarak oynandığını ve sadece gençlerin değil, yaşlılarında doğada bu sporu yaptığını söyledi.Oryantiring sporuyla, kişilerin özgüven ve hızlı karar verme yeteneğini de geliştirdiğini ifade eden Bulut, Ankara Büyükşehir Belediyesi Harikalar Diyarından önce Altınpark ve Kuzey Yıldızının kapılarını açarak bu spora verdiği destekten dolayı teşekkür etti.Parka gelip "Oryantiring" sporunu yapan vatandaşlar bu uygulamadan memnun kaldıklarını belirtirken, bu tarz sporların ve oyunların daha fazla olmasını istediklerini söylediler. - ANKARA