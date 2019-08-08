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Sincan'da park halindeki bir araç alev topuna döndü

Sincan'da park halindeki bir araç alev topuna döndüANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde park halindeki bir araç, bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

08.08.2019 03:46 Sincan'da park halindeki bir araç alev topuna döndü
Sincan'da park halindeki bir araç alev topuna döndü
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde park halindeki bir araç, bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Yangın, kameralara da yansıdı.
Olay, Ankara'nın Sincan İlçesi İstasyon Mahallesinde bulunan Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobil, saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm arabayı sararken, vatandaşlar da alev topuna dönen aracı izledi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Sincan İtfaiyesine bağlı ekipler, aracı kısa sürede söndürdü. Aracın yandığı anlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi, kameralara da yansıdı.
Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Ankara, Sincan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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