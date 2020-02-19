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Sincan'da su kesintisi

Sincan'da içme suyu hattı yenileme çalışmaları nedeniyle bu geceden itibaren 15 mahallede 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

19.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:50Sincan'da su kesintisi
'da içme suyu hattı yenileme çalışmaları nedeniyle bu geceden itibaren 15 mahallede 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vatan Caddesi ile Muammer Aksoy Caddesi'nin kesişiminde imalatı tamamlanan duktil boru (içme suyu) bağlantısı yapılacağı belirtildi.
Açıklamada Mareşal Çakmak, Atatürk, Selçuklu, Ertuğrul Gazi, Osmanlı, Pınarbaşı, Malazgirt, Tandoğan, Saraycık, Yeniçimşit, Andiçen, Ahi Evran, Akşemsettin, İstasyon ve Plevne mahallelerinde 20 Şubat Perşembe saat 00.01 ile 23.59 saatleri arasında su kesintisi uygulanacağı kaydedildi.

Sincan, ASKİ, Güncel

Kaynak: AA

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