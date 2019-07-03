Sincan'da trafik kazası; 1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Sincan İlçesi Plevne Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 34 RU 5025 plakalı araç park halindeki 06 JAM 92 plakalı minibüse çarptı. 34 RU 5025 plakalı araç sürücüsü Muhammet K. yola aniden çıkan yayaya çarpmamak isterken 50 yaşında yayaya çarptıktan sonra park halinde bulunan 06 JAM 92 plakalı araca çarptı. Kolundan yaralanan 50 yaşlarındaki kadın kaza yerine gelen sağlık ekipleri en yakın hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA