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Sincan'da trafik kazası: 2 yaralı

Sincan'da trafik kazası: 2 yaralıANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kabininde sıkışan iki kişi yaralandı.

08.11.2019 03:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 03:46 Sincan'da trafik kazası: 2 yaralı
Sincan'da trafik kazası: 2 yaralı
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kabininde sıkışan iki kişi yaralandı.
Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Faruk K. yönetimindeki 06 BML 812 plakalı otomobil, Ayaş'tan Sincan istikametine seyrettiği sırada 15 Temmuz Milli Birlik Stadyumu yakınlarında kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarında bulunan toprak alana savruldu. Takla atan araç, ters şekilde durdu. Bu sırada araçta bulunan sürücü Faruk K. ile Ramazan K. ise ters dönen aracın kabininde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki yaralı, bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucunda bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Ankara, Sincan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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