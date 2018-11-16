Sincan Fatih Spor Kompleksi İnşaatında Sona Yaklaşıldı

16 Kasım 2018 Cuma 12:02



16 Kasım 2018 Cuma 12:02

Kültürel ve sportif organizasyonlara ev sahipliği yapacak Sincan Fatih Spor Kompleksi'nin inşası neredeyse tamamlandı.Fatih bölgesine canlılık kazandıracak ve çeşitli organizasyonların gözdesi olacak tesis, planlanan tarihten daha erken teslim edilecek. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, yapımında sona gelinen Fatih Spor Kompleksi çalışmalarını yerinde inceleyerek, yapının planlanan tarihten daha erken teslim edileceğini bildirdi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Ercan, "Çalışmalar hızla ilerliyor. Şubat ayında teslim süresi olmasına rağmen müteahhit firma daha yakın bir süre içinde teslim edecek inşallah" diye konuştu.Ankara'nın önemli spor tesislerinden biri olması hedeflenen Sincan Spor Kompleksi, salon futbolundan basketbola, voleyboldan hentbola kadar pek çok müsabakaya ev sahipliği yapacak. Sahanın etrafında yaklaşık 2 bin 500 kişilik tribünler yer alacak. Gençlerin uğrak yeri haline gelmesi beklenen tesis, kongre ve konser gibi etkinliklere de kapılarını açacak. - ANKARA