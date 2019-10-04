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Sincan OSB'de yangın (1)

Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ısıl işlem yapan bir fabrikada, sabah saatlerinde madeni yağın tutuşması sonucu yangın çıktı.

04.10.2019 10:38
Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ısıl işlem yapan bir fabrikada, sabah saatlerinde madeni yağın tutuşması sonucu yangın çıktı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sincan OSB Uygurlar Caddesi'nde ısıl işlem yapan bir fabrikada, saat 08.16'da yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 48 personel ve 20 araçla kısa sürede yangına müdahale etti.
İlk belirlemelere göre, 2 bin metrekarelik alan içerisinde en az 30 ton madeni yağın 500 metrekarelik alanda yandığı tespit edildi.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın nedeniyle fabrikada hasar oluşurken, ekipler tarafından uzun süre söndürme ve soğutma çalışması yapıldı.
Sincan OSB'de yangın (1)

Sincan, OSB, Güncel

Kaynak: AA

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