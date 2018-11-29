Sincan Şoför Esnafına Yeni Dolmuş Durağı

29 Kasım 2018 Perşembe 11:33



29 Kasım 2018 Perşembe 11:33

Şoför esnafının daha rahat koşullarda çalışabilmesi amacıyla Sincan Belediyesince yeni dolmuş durağı yapıldı.Pazar pazarı dolmuş depolama merkezi olarak kullanılan alana şoför esnafının bekleme ve dinlenmesi için Sincan Belediyesince modern bir bina inşa edildi. Bina açılışına Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsa Yalçın ve ilçe protokolü ile çok sayıda şoför katıldı.Açılış konuşması yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Şoför esnafı bizim canımız, ciğerimiz. Onların derdi bizim derdimiz. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte çözmek için her türlü gayreti göstereceğiz. Zor bir görev yapıyorsunuz. Allah işinizi rast getirsin. Binamızın hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.Sincan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsa Yalçın da Sincan'da görev yapan tüm şoförleri, modern ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir durağa kavuşturduğu için Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkürlerini iletti.Protokol konuşmalarının ardından bekleme ve dinlenme binası dualarla açıldı. - ANKARA