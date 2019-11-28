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Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yalçın, buluşmalarını sürdürüyor

Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın, esnaf grupları ile bir araya gelmeye devam ediyor.

28.11.2019 08:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:01Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yalçın, buluşmalarını sürdürüyor
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın, esnaf grupları ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Kamyon, kamyonet, kurtarıcı, evden eve ve servisçi esnaflarıyla oda binasında bir araya gelen Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın, esnafın sorunlarını ilk ağızdan dinleyerek verilen hizmetlerle ilgili bilgilendirme yaptı. Yalçın, esnaflara yaptığı konuşmada paylaşmanın bereketi artıracağını ve aynı sofrada oturabilmenin sorunlarının çözümünde büyük önem taşıdığını söyledi.

Başkan Yalçın, esnafların sorunlarının çözümüne bağlı olarak esnafların ve müşterilerinin memnuniyetlerinin arttığını böylece de esnafların işlerinin katlanarak çoğalacağını söyledi. Yalçın, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarından asla taviz verilmeyeceğini ifade etti. - ANKARA

İsa Yalçın, Sincan, Güncel

Kaynak: İHA

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