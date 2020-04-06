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Sincan Ülkü Ocakları tapusunu aldı

Sincan Ülkü Ocaklarından yapılan açıklamayla, ocağın bulunduğu mülkün tapusunun aldığı duyuruldu.

06.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:42
Sincan Ülkü Ocakları tapusunu aldı
Sincan Ülkü Ocaklarından yapılan açıklamayla, ocağın bulunduğu mülkün tapusunun aldığı duyuruldu.

Sincan Ülkü Ocaklarından yapılan yazılı açıklamada, yaşanan sıkıntılı günlerde Türk milletinin birbirine kenetlenmesi gerektiği belirtilerek, "Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere harfiyen uymak başta kendi sağlığımız, ailemiz ve çevremizin sağlığını korumak adına çok önemlidir. Özellikle 20 yaş altında ki ülkücü kardeşlerimizin ve 65 yaş üstü ak saçlı aksakallı kıymetli büyüklerimizin alınan önlemler kapsamında evlerinde kalmaları virüsün yayılması ve olası kötü sonuçlarını engellemek için hayati önem taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yetkililerin 'Hürriyet mülkiyettir' diyerek yola çıktıkları ve 3 ay gibi kısa bir sonrasında Ocak ayında Sincan Ülkü Ocakları'nın tapusunu aldıkları aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Başta Sincanlı ülkücüler ve bize destek olarak imanlı ve ahlaklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayan ülküdaşlarımıza da teşekkürü bir borç biliriz. Ülkemizin bu sıkıntılardan kurtulacağı günleri görmeyi canı gönülden istemekteyiz. O gün geldiğinde tüm halkımızı bir çayımızı içmeye bekleriz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sincan, Güncel
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