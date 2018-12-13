Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Kaybolan Çinli Fotoğrafçı

13 Aralık 2018 Perşembe 11:17



13 Aralık 2018 Perşembe 11:17

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Çinli fotoğrafçı Lu Guang'ın tutuklandığı belirtildi.South China Morning Post gazetesine konuşan Lu'nun ABD'nin New York kentinde yaşayan eşi Şü Şiaoli, Çin polisinin kendisine, eşinin tutuklandığını sözlü olarak bildirdiğini söyledi.Şü, eşinin Sincan'ın Kaşgar kentinde geçen hafta tutuklandığını belirterek, Lu'ya yöneltilen suçlamalar konusunda kesin bir şey söylenmediğini dile getirdi.Eşi için bir avukat tuttukları bilgisini paylaşan Şü, avukatın ilgili makamlara Lu ile görüşmek için başvurularda bulunduğunu ifade etti.Şü, kocasının Sincan bölgesine gittiğini ve kendisinden haber alınamadığını geçen ay sonunda duyurmuştu.Lu'nun Sincan'a fotoğrafçılıkla ilgili bir etkinliğe davet edildiğini ve 23 Ekim'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'ye gittiğini belirten Şü, eşinden en son 3 Kasım'da haber aldığını anlatmıştı.Şü, Sincan polisiyle defalarca iletişime geçmeye çalıştığını fakat kimseye ulaşamadığını kaydetmişti.Çinli fotoğrafçı Lu, Dünya Basın Fotoğrafları yarışmasında üç defa ödül almıştı.Çin'e uluslararası alanda tepkilerBirleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesinin (İHOP) Çin'de ayrımcılığa uğrayan topluluklarla ilgili İsviçre'nin Cenevre kentinde ağustos ayında düzenlediği toplantıya katılan insan hakları kuruluşları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel yöneticilerin siyasi olarak sakıncalı tutumlar içinde olduğunu iddia ettiği bireyleri, siyasi eğitim merkezlerinde alıkoyduğunu açıklamıştı.Örgüt temsilcileri, herhangi bir yargı kararına dayanmadan hürriyetinden alıkonulan kişi sayısının, 3 milyonu bulduğunu iddia etmişti.İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ise Çin hükümetinin, ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman Uygurlara "sistematik insan hakları ihlallerinde bulunduğunu" duyurmuştu.