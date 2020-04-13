Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sincap yavrularına "bebek" gibi bakıyorlar

Kastamonu'da kuruduğu için kesilen kiraz ağacının gövdesinde bulunan 6 sincap yavrusuna Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü personeli sahip çıktı.

13.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:22
Sincap yavrularına
Kastamonu 'da kuruduğu için kesilen kiraz ağacının gövdesinde bulunan 6 sincap yavrusuna Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü personeli sahip çıktı.
Hanönü ilçesinde yaşayan bir çiftçi, bahçesinde bulunan kurumuş kiraz ağacını kesti. Ağacın gövdesinde yaklaşık 10 günlük olduğu tahmin edilen 6 sincap yavrusu bulundu. Bir süre yavruların annesinin gelip sincapları götürmesini bekleyen çiftçi, annelerinin gelmemesi üzerine durumu DKMP Kastamonu Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye giden ekipler de bir süre annenin gelmesini bekledi. Daha fazla dayanamayacakları düşünülerek yavrular, şube müdürlüğü veteriner hekimi Aslıhan Babaş Öztürk gözetiminde bakıma alındı.
Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavruların çok küçük olduğunu düşünerek annelerinin gelmesini beklediklerini söyledi.
Anne gelmeyince yavruları koruma altına aldıklarını belirten Öztürk, "Çok küçüklerdi ve bakıma muhtaçlardı. Biz de alıp Kastamonu şubemize getirdik. Önce muayene edip genel bakımlarını yaptık. Geldiklerinde dış parazitlenme vardı. Dış parazit tedavisine başladık. Bir yandan da bakım ve beslenmelerini yapıyoruz." diye konuştu.
Yavruları küçük bir biberonla sütle beslediklerini dile getiren Öztürk, "Daha çok küçük oldukları için başka şey yemezler. Kendilerini idare edebilecek konuma gelebilmeleri için en az 3 haftalık süreye ihtiyacımız var. Bu süre zarfında biberonla sütle beslemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
- Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülecekler
Öztürk, yavruların biraz toparladıklarında Sinop'ta bulunan Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderileceğini belirterek, "Gerekli bakım tedavi ve adaptasyonu sağlandıktan sonra doğaya bırakılacak." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kastamonu, Hanönü, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
CHP’li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın Haberler
CHP'li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın
’Soylu’dan ilk açıklama’ haberini servis eden ajans, özür diledi Haberler
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Otobüs şoförleri gelen mesaj üzerine yol kapatıp eylem yaptı Haberler
Otobüs şoförleri gelen mesaj üzerine yol kapatıp eylem yaptı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Haberler ›› Güncel ››Sincap yavrularına 'bebek' gibi bakıyorlar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:04: Suriyeli sağlık bilimleri öğrencilerinden Korona virüsle mücadele kampanyası - Haber 12:04: Sokak ihlalinin cezası ağır oldu - Haber 12:03: Doğubayazıt'ta "Bir Sorum Var Öğretmenim" Projesi - Haber 12:03: Ordu'da korona tedavisi gören hastaların evlerine ulaşımı için özel servis - Haber 12:02: Ukrayna'da Çernobil alarmı! Yangın, nükleer santrale yaklaştı - Haber 11:55: Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor - Haber 10:47: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler