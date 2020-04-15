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Sincik ilçesinde 6 ailenin yaşadığı caddeye karantina

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir mahallede 6 ailenin bulunduğu cadde karantina altına alındı.

15.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:32
Sincik ilçesinde 6 ailenin yaşadığı caddeye karantina
Adıyaman 'ın Sincik ilçesinde bir mahallede 6 ailenin bulunduğu cadde karantina altına alındı.

Sincik İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilçeye bağlı Karaman Mahallesi Ertürkler Caddesi korona virüs salgını nedeniyle 15 Nisan itibariyle 14 günlük karantinaya alındı.İstanbul'da yaşayan ve 1 hafta önce testi pozitif çıkan kişiyle bağlantılı olan bir kişinin ailesindeki 3 kişide korona virüs testi pozitif çıkmış ve bunun üzerinebu 3 kişinin de yaşadığı cadde karantina altına alınmıştı.

Test sonuçları pozitif çıkan kişilerin cadde üzerinde bulunan diğer evlerdeki kişilerle irtibatlı olması göz önüne alınarak caddeye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Polis caddenin giriş ve çıkışına güvenlik şeridi çekerek kimseyi bırakmıyor.

Test sonuçları pozitif çıkan 3 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü ve cadde üzerinde 6 ailenin bulunduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Karaman, Sincik, Güncel
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