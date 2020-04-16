Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Sincik ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

16.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:05
Adıyaman 'ın Sincik ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Sincik İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı.
Kurul tarafından dün Karaman Mahallesi'ndeki Ertürkler Caddesi'nde ikamet eden bir ailenin 3 ferdinin testinin pozitif çıkması üzerine caddede karantina uygulaması başlatılmıştı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda, uygulamanın genişletilmesine ve mahallenin tamamında 14 gün karantina tedbirleri uygulanmasına karar verdi.
Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede polis ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek, önlem alındı. Sincik ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Karaman, Sincik, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi ’Normale ne zaman döneriz?’ sorusunda tarih verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi "Normale ne zaman döneriz?" sorusunda tarih verdi
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haberler
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Veyis Ateş’ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış Haberler
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Sincik ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı, seferler yapılamıyor - Haber 17:10: Belediye Başkanları Özal ve Fendoğlu'nu andı - Haber 17:10: Edirne ESOB Başkanı Cingöz, Vali Canalp'e teşekkür etti - Haber 17:10: Ulaş'ta kamu kurum ve kuruluşları dezenfekte edildi - Haber 17:09: flaş - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:49: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti - Haber 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber