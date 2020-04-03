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Sincik ilçesinde yaşlıların ihtiyaçları tek tek karşılanıyor

Korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan ve evden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için vefa sosyal destek grupları yaşlı vatandaşları yalnız bırakmıyor.

03.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:45
Sincik ilçesinde yaşlıların ihtiyaçları tek tek karşılanıyor
Korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan ve evden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için vefa sosyal destek grupları yaşlı vatandaşları yalnız bırakmıyor.

112, 155 ve 156 Yardım hatlarını arayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ilaç, gıda alışveriş ve maaş çekme gibi temel ihtiyaçları il ve ilçelerde oluşturulan vefa sosyal destek grupları tarafından karşılanıyor.

Sincik Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan vefa sosyal destek gurubu ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş üstü birey ve kronik hastaların, 112, 155 ve 156 numaralara gelen çağrılarını değerlendiriyor. Talep edilen ihtiyaçlara cevap veren ekipler, market, eczane ve benzeri ihtiyaçları evlere götürerek teslim ediyor.

Vefa sosyal destek gurubu ekipleri, Sincik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların ikametlerine gıda kolisi yardımında bulundu

Uygulamadan hayli hayli memnun kalan yaşlı vatandaşlar ise, yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Sincik, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Sincik ilçesinde yaşlıların ihtiyaçları tek tek karşılanıyor - Haberler

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