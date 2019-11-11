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Sincik'te bin fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' Kampanyası kapsamında Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bin fidan toprakla buluştu.

11.11.2019 17:03 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:08Sincik'te bin fidan toprakla buluştu
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' Kampanyası kapsamında 'ın ilçesinde bin fidan toprakla buluştu.

Sincik Kaymakamı Faruk Doğru, Belediye Başkanı Mehmet Korkut, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla, "Bugün Fidan Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Sincik ilçe merkezi girişindeki boğaz mevkiinde fidan dikimi yapıldı.

Sincik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Atatürk İlk ve Ortaokulunun ortaklaşa organize ettiği etkinlik kapsamında İlçe girişi ağaçlandırıldı.

Fidan dikimiyle alakalı açıklamalarda bulunan Atatürk İlk ve Ortaokulu Müdürü Abuzer Karakuş, "Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında, Atatürk İlk ve Ortaokulu olarak bin fidanı toprakla buluşurduk. Etkinliğimize katılan kaymakamımız Faruk Doğru, belediye başkanı Mehmet Korkut ve kurum amirlerimize okulum adına teşekkür ederim" dedi.

İlçe Tarım Müdürü Özgür Akar ise, "Ülkemiz genelinde başlatılan proje kapsamında İlçemiz girişine ilçedeki tüm kurumların katılımı ile bin fidan dikildi. Yine bu kapsamda 2020 yılı içinde 10 bin fidan dikimi hedeflenmektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Sincik, Güncel

Kaynak: İHA

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