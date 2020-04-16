Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Sincik'te bir mahalle karantinaya alındı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde karantina altına alınan caddeden sonra korona virüs tedbirleri kapsamında mahalle de karantina altına alındı.

16.04.2020 18:33 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:39
Sincik'te bir mahalle karantinaya alındı
Adıyaman 'ın Sincik ilçesinde karantina altına alınan caddeden sonra korona virüs tedbirleri kapsamında mahalle de karantina altına alındı.

Sincik ilçesi Karaman Mahallesi'nde bulunan bir cadde korona virüsü dolayısıyla önceki gün karantinaya alınmıştı. Giriş ve çıkışların yasak olduğu caddeden sonra İlçe Hıfzıssıhha Kurulu caddenin bulunduğu Karaman Mahallesi'nin de karantina altına alınmasına karar verdi. Verilen karar sonrasında Sincik ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karaman Mahallesi tamamen karantina altına alındı. Giriş ve çıkışların yasak olduğu bine yakın kişinin yaşadığı mahallede 5 pozitif vakanın ve 4 şüpheli vakanın olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Karaman, Sincik, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Haberler
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Türkiye’de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı Haberler
Türkiye'de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı
Korona 125 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1643’e yükseldi Haberler
Korona 125 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1643'e yükseldi
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Almanya’da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı Haberler
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
Haberler ›› Güncel ››Sincik'te bir mahalle karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:58: Kırgızistan'dan Kovid-19'la mücadele için Türkiye'nin yaptığı yardımlara teşekkür - Haber 19:56: Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mescid-i Aksa'nın ramazan... - Haber 19:55: Theatre stage in Tehran turns into atelier for production of face masks - Haber 19:54: Adana'da toplu taşıma araçlarına Kovid-19 denetimi - Haber 19:52: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 7 bin 89'a ulaştı - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 08:51: Koronavirüs salgınından sonra yapılan ankete göre, Erdoğan'a destek son 2 ayda artış gösterdi - Haberler