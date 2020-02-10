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Sincik'te dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiliyor

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklıklığının eksi 16 dereceye kadar düşmesiyle binaların çatılarında buz sarkıkları oluştu.

10.02.2020 12:45 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:45Sincik'te dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiliyor
'ın ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklıklığının eksi 16 dereceye kadar düşmesiyle binaların çatılarında buz sarkıkları oluştu.

Sincik'te geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 16 dereceye kadar düştü. Gece etkili olan şiddetli rüzgar, ilçe halk kütüphanesinin tabelasını uçurdu. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte çatılarda buz sarkıkları oluştu. Dondurucu hava nedeniyle dereler dondu, yollar buz pistine döndü. Vatandaşlar, son 20 yıldır böyle soğuk hava görmediklerini belirtti.

Öte yanda kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında yol açma çalışmaları devam ediyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Sincik, Güncel

Kaynak: İHA

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