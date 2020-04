Şıncın, Çin'de kedi köpek etini yasaklayan ilk şehir oldu

Çin'in Şıncın kentinde kedi ve köpek eti yenmesi yasaklandı.Bangkok Post'un haberine göre, Şıncın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından Çin'de kedi ve köpek etinin tüketilmesi ve satışını yasaklama kararı alan ilk şehir oldu.Şehir yönetiminden yapılan açıklamada, "Kedi ve köpekler, evcil hayvanlar olarak insanlarla diğer hayvanlardan çok daha yakın ilişki kurmuştur. Kedi, köpek ve diğer evcil hayvanların tüketiminin yasaklanması gelişmiş ülkelerde, Hong Kong ve Tayvan 'da genel bir uygulamadır." ifadeleri kullanıldı.Yasağın Şıncın'da 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.Hayvan hakları savunucusu Uluslararası Uygar Toplum (HSI) örgütü, Şıncın yönetiminin aldığı yasak kararını memnuniyetle karşıladı.HSI uzmanı Dr Peter Li, "Bu gerçekten Çin'de her yıl 4 milyon kediyi ve 10 milyon civarında köpeği katleden acımasız ticarete son verme çabalarında dönüm noktası niteliğinde bir an olabilir." açıklamasını yaptı.Örgüte göre, Asya genelinde her yıl 30 milyon köpek eti için öldürülüyor.Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vahşi hayvan ticaretinin yasaklanmasının ardından bu pazarların yoğun olduğu Guangdong eyaleti, yasağa uymayıp vahşi hayvan tüketmeye devam edenlere para cezası getiren düzenlemeyi kabul etmişti.Dünya çapında salgına yol açan yeni tip koronavirüs, ilk kez Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde bu tür hayvanların ve hayvansal ürünlerin satıldığı gıda pazarını ziyaret edenlerde görülmüştü.Yarasalarda bulunan bir betakoronavirüsün mutasyona uğramış hali olan virüsün, yarasalardan pangolin veya yılan gibi bir sürüngen aracılığıyla insanlara bulaştığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA