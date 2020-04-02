Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şıncın, Çin'de kedi köpek etini yasaklayan ilk şehir oldu

Çin'in Şıncın kentinde kedi ve köpek eti yenmesi yasaklandı.

02.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:06
Şıncın, Çin'de kedi köpek etini yasaklayan ilk şehir oldu
Çin'in Şıncın kentinde kedi ve köpek eti yenmesi yasaklandı.
Bangkok Post'un haberine göre, Şıncın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından Çin'de kedi ve köpek etinin tüketilmesi ve satışını yasaklama kararı alan ilk şehir oldu.
Şehir yönetiminden yapılan açıklamada, "Kedi ve köpekler, evcil hayvanlar olarak insanlarla diğer hayvanlardan çok daha yakın ilişki kurmuştur. Kedi, köpek ve diğer evcil hayvanların tüketiminin yasaklanması gelişmiş ülkelerde, Hong Kong ve Tayvan 'da genel bir uygulamadır." ifadeleri kullanıldı.
Yasağın Şıncın'da 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.
Hayvan hakları savunucusu Uluslararası Uygar Toplum (HSI) örgütü, Şıncın yönetiminin aldığı yasak kararını memnuniyetle karşıladı.
HSI uzmanı Dr Peter Li, "Bu gerçekten Çin'de her yıl 4 milyon kediyi ve 10 milyon civarında köpeği katleden acımasız ticarete son verme çabalarında dönüm noktası niteliğinde bir an olabilir." açıklamasını yaptı.
Örgüte göre, Asya genelinde her yıl 30 milyon köpek eti için öldürülüyor.
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vahşi hayvan ticaretinin yasaklanmasının ardından bu pazarların yoğun olduğu Guangdong eyaleti, yasağa uymayıp vahşi hayvan tüketmeye devam edenlere para cezası getiren düzenlemeyi kabul etmişti.
Dünya çapında salgına yol açan yeni tip koronavirüs, ilk kez Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde bu tür hayvanların ve hayvansal ürünlerin satıldığı gıda pazarını ziyaret edenlerde görülmüştü.
Yarasalarda bulunan bir betakoronavirüsün mutasyona uğramış hali olan virüsün, yarasalardan pangolin veya yılan gibi bir sürüngen aracılığıyla insanlara bulaştığı tahmin ediliyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Şıncın, Çin'de kedi köpek etini yasaklayan ilk şehir oldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erzurumlu Naci amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu Haberler
Erzurumlu Naci amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Koronavirüse meydan okuyan şarkıcı, bin kişiye maske dağıttı Haberler
Koronavirüse meydan okuyan şarkıcı, bin kişiye maske dağıttı
Yeni infaz düzenlemesi yargı sürecindeki suçları da kapsayacak Haberler
Yeni infaz düzenlemesi yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
’Dayanamayıp aldım’ diyen minübüs şoförü, ceza yemekten kurtulamadı Haberler
"Dayanamayıp aldım" diyen minübüs şoförü, ceza yemekten kurtulamadı
Bakan Albayrak, Kur’an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı Haberler
Bakan Albayrak, Kur'an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı
Cemil Hoca’dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı Haberler
Cemil Hoca'dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Haberler
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İspanya’da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:40: Yaşlı çiftin yuvası jandarmanın getirdiği odunla ısındı - Haber 13:40: Vefat eden yakınının mevlidi için ayırdığı parayı ihtiyaç sahiplerine bağışladı - Haber 13:39: Vali Gürel'den 3 Nisan kutlama mesajı - Haber 13:39: Bandırma'da vefa grubu çalışmalarını sürdürüyor - Haber 13:39: Balıkesir'deki ormanlar gençleşiyor - Haber 13:16: Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber