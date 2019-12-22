Haberler » Güncel » Sindelhöyük'te ata binmenin keyfi bir başka - Haber

Sindelhöyük'te ata binmenin keyfi bir başka

Develi ilçesine bağlı bulunan Sindelhöyük mahallesinde 7'den 70'e hemen hemen herkes ustalıkla at biniyor.

22.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:59 Sindelhöyük'te ata binmenin keyfi bir başka
ilçesine bağlı bulunan mahallesinde 7'den 70'e hemen hemen herkes ustalıkla at biniyor. Mahalle halkı ata binmedeki maharetleri ile biliniyor.

Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde ata sporunu canlandırmak ve sürdürmek isteyenler, Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi'nde doyasıya ata binmenin keyfini yaşıyor. 9 yaşından beri ata bindiğini söyleyen Emine Ceren Deringöl "17 yaşındayım, ata sporumuzu canlandırmak istedim. 9 yaşından beri ata biniyorum, ata binmeyi çok seviyorum" dedi.

Okula gittiğini ve derslerinden fırsat buldukça ata bindiğini söyleyen Ceren Deringöl, "Doğa harikası Sultan Sazlığı etrafında, özellikle de Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi'nde hem manzaranın hem de ata binmenin keyfini yaşamak isteyenleri Sindelhöyük'e davet ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Sindelhöyük, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:58   Suriye'de rejim yine İdlib'i vurdu - Haber
14:58   Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele ilişkin gelişmeler izleniyor - Haber
14:54   Kırşehir'de motosiklet kazası: 2 yaralı - Haber
14:54   "Lütfi Özkök: Portreler" sergisi 3 Mayıs 2020'ye kadar görülebilecek - Haber
14:53   Ünlü türkücü ceylan, yeğeni nazlıcan arkan'ı son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı - Haber
12:00   Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Haber
11:48   İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
10:23   Gölbaşı'nın ardından İznik Gölü'nü de kuraklık vurdu - Haber
22.12.2019 15:00:06