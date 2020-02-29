Sindirella filmi konusu nedir? Sindirella oyuncuları ve Sindirella özeti!

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SİNDİRELLA FİLMİNİN ÖZETİ

Ella'nın tüccar babası, annesinin trajik ölümü üzerine başka bir kadınla evlenir. Çok sevdiği babasına destek olmak için Ella yeni üvey annesi Tremaine'i ve üvey kız kardeşleri Anastasia ve Drizella'yı kabul eder. Fakat Ella'nın babası da aniden ölünce, genç kız bu zalim üvey anne ve kız kardeş ile baş başa kalacaktır. Kısa zaman içinde kendi evinde bu üç kadının hizmetçisi durumuna düşer. Umutsuzluğa kapışan genç kadının tek kurtuluşu, kentte düzenlenen ve tüm genç kızların katılacağı o balodur…

SİNDİRELLA OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Kenneth Branagh

Oyuncular: Lily James, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Hayley Atwell, Richard Madden

Tür: Macera, Drama, Aile

Yapım Yılı: 2015 (112 dk)

Vizyon Tarihi: 13 Mart 2015 Cuma

Senaryo: Aline Brosh Mckenna, Chris Weitz

Yapımcı Firma: Genre Films, Walt Disney Pictures

Yapım Ülkesi: ABD