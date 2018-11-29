Sındırgı Belediyesi'nden Gençliğe Dev Yatırım

Açılan kurslar, eğitime verilen desteklerin yanı sıra fiziki çalışmalar da gençlere göre şekilleniyor. Gençlerin rahatça spor yapabilmelerini sağlamak adına Spor Toto, Büyükşehir ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile kırsal mahallelere 8 yeni halı saha kazandırılırken stadyumun yanına yapılan Gençlik Merkezi de açılış için gün sayıyor. 15 Temmuz'un genç şehitlerinden Abdullah Tayyip Olçok' un da yaşatacak Gençlik Merkezi'nde son düzenlemeler yapılıyor. Bina çevresi ve içerisindeki çalışmalar devam ediyor. Tamamlanan basketbol ve voleybol sahasında ise gençler antrenman yapmaya başladı.

Gençlik Merkezinde antrenman yapan gençleri ziyaret eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş geleceğin gençlerin elinde olduğunu belirterek " Bizler çalışmalarımızda en çok çocuklarımıza ve gençlerimize önem veriyoruz. Onların gelişimine katkı sağlayacak projeler olmazsa olmazımız. Geleceğimizi şekillendirecek onlar. Onların ahlaklı, vatanına, milletine bağlı bireyler olarak yetişmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durması şehrimizin, ülkemizin geleceğinin sağlam temelleri olmasını sağlayacak. Her zaman yanlarındayız. Gençlerle gönül köprüsü kurmak hizmetlerde onları öncelikli olarak düşünmekten geçiyor. Gençlerimizin gönlüne giriyoruz. Gönül Belediyeciliği ile bağımızı güçlendiriyor, geleceğe daha güvenli yürümeyi hedefliyoruz. Gençlerimizin bu gününe katkı sağlayacak çalışmaların yanında geleceğe daha güzel bir Sındırgı bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. dedi.