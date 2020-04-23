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Sındırgı'da 23 Nisan coşkusu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesind belediye tarafından hazırlanan 23 Nisan kutlama tırı ile Yağcıbedir Mehter takımı sokak sokak dolaştı.

23.04.2020 18:59 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:29
Sındırgı'da 23 Nisan coşkusu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesind belediye tarafından hazırlanan 23 Nisan kutlama tırı ile Yağcıbedir Mehter takımı sokak sokak dolaştı. Sokaklarda ve okullarda bu zamana kadar büyük bir coşkuyla kutlanan bayram coşkusu bu yıl evlere, balkonlara sığdı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de Belediye tarafından hazırlanan 23 Nisan kutlama Tır ile Yağcıbedir Mehter takımı sokak sokak dolaştı. Yağcıbedir Mehter takımının birbirinden coşkulu marşlarına çocuklar ve vatandaşlar balkonlardan ve pencerelerden eşlik etti.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da TIR ile sokak sokak gezerek çocukların bayramlarını kutladı. Siz gelemiyorsanız biz geliriz, bu bayram yine coşkusuz kalmaz, sizler bizim geleceğimizsiniz diyen başkan Yavaş daha güzel günler için evde kalın mesajını da vermeyi ihmal etmedi.

TIR'ın yanında dolaşan belediye personeli de vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş 23 Nisan kutlama mesajında "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize bütün Ülkemize kutlu olsun. Bugün tabi Türkiye Büyük Millet Meclisinin tam 100.kuruluş yıl dönümü demokrasinin can kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz ilelebet yaşasın inşallah. Korona dolayısıyla Ülkemizde her yıl büyük şenlikler le güzellikler sokaklarda cıvıl cıvıl çocuklarla beraber kutladığımız 23 Nisanı bugün evlerimiz de kutlamak durumundayız. Çünkü bu virüs çok bulaşıcı ve evlerimizde kalarak sağlıklı olmamız için. Bizlerde 23 Nisanı sokaklarda çocuklarımıza Sındırgı da bir farkındalık oluşturarak ve balkonlarda çocukların ellerinde bayraklar la balonlarla birlikte 23 Nisanı kutlaya bilmek maksadıyla bu gün tır'ın üzerinde Sındırgı'nın göz bebeği yağcı bedir mehteran takımı ile birlikte Sındırgı atlı cirit spor kulüpleri atlarıyla birlikte sokaklarımız dolaşıyoruz. Biraz sonra bu gösterimiz başlayacak sizlerin yanında olacağız çocuklarımızı selamlayacağız. Balon ve bayraklarımızı sizlere vereceğiz. Evde Kalın bu dönemin en büyük sıkıntısı bu rahatsızlığın çok bulaşıcı olması temiz olmayana evden çıkana bulaşmasıyla Dünyada binlerce insanın ölümüne sebep olan korona virüsü. Çağrımız evden çıkmadan şu son sokağa çıkma yasağıyla beraber şenlik havasını evimizde penceremizde ailemizle birlikte camlarımızda geçireceğiz. Zor olacak ama sağlık açısından çok önemli. Sındırgı yağcı bedir mehteran takımı ve Sındırgı atlı cirit spor kulüpleri sizlere gösterilerini sunuyorlar. Şimdi 23 Nisanı Sındırgı'nın sokaklarında kutluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, 23 Nisan, Sındırgı, Güncel , Haber
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