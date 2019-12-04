Haberler » Güncel » Sındırgı'da 3 Aralık Engelliler gününde - Haber

Sındırgı'da 3 Aralık Engelliler gününde

Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü'nde Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir etkinlik düzenlendi.

04.12.2019 09:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:16Sındırgı'da 3 Aralık Engelliler gününde

Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve beraberinde ki heyet engelli vatandaşlarla birlikte kaldırımda yürüdü. Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, engelli arabası kullandı.

Bir süre engellileri daha iyi anlamak için engelli arabası ve baston kullanan heyet daha sonra bir pastanede pasta keserek engellilerin gününü kutladı. İlçe Kaymakamı Zafer Oktay ve Belediye Başkanı Ekrem Yavaş engelli vatandaşlara hediye verdi.

Belediye Başkanı Ekrem Yavaş sevgide engel olmadığını ifade ederek, " Yaşadığımız bu ortamda engelli kardeşlerimizin, daha konforlu, daha rahat yaşayabilmeleri bakımından onlara imkan tanımak ve onların daha rahat imkanlarla beraber hayatlarını güzel idame ettirebilmelerini sağlamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Sındırgı Kaymakamlığı ve Belediye olarak bir etkinlik yaptıklarını ifade eden Kaymakam Zafer Oktay, " ilçemiz aslında engelli vatandaşlarımızın, rahat bir şekilde yaşayabilmelerine imkan sağlayan durumlara sahip. Ancak biz yine de özellikle kaldırımda bir etkinlik yaptık ki kaldırımların engelli vatandaşlarımıza ait olduğunu göstermek ve farkındalık oluşturmak için bir etkinlik yaptık. Farkındalık oluşturma gayreti içinde olduk" dedi.


Zafer Oktay, Sındırgı, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:42 Asfalttan tarlaya çilesi' sona erdi -1 - Haber
09:42 Kayseri OSB Başkanı Nursaçan'a ziyaret - Haber
09:40 Anadolu benekli semenderi, Kemaliye'nin simgesi oldu - Haber
09:36 Bu taksi insan değil 'çöp' taşıyor - Haber
09:36 Hakkari'de "Elimi Tutsan Engelimi Unutsam" etkinliği - Haber
09:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin sahibiyle yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı - Haber
09:01 Kraliçe Elizabeth resepsiyon düzenledi! Liderler aile pozu verdi - Haber
08:46 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun, AK Parti'den ne kadar oy aldığı araştırıldı: Anket sonucu Erdoğan'a sunulacak - Haber
08:26 TBMM, tanıkların çelişkili ifadeleri ve son DNA raporu nedeniyle Rabia Naz dosyasını savcılıktan istedi - Haber
07:54 Kayıp 2 dağcıyı arayan ekipler, sabahın ilk ışıklarında arama çalışmalarına yeniden başladı - Haber
21:53 Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
13:41 Bebek arabasının üzerine çıkan kedi, 9 aylık bebeği boğarak öldürdü
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı
4.12.2019 09:47:17