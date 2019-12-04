Sındırgı'da 3 Aralık Engelliler gününde

Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve beraberinde ki heyet engelli vatandaşlarla birlikte kaldırımda yürüdü. Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, engelli arabası kullandı.

Bir süre engellileri daha iyi anlamak için engelli arabası ve baston kullanan heyet daha sonra bir pastanede pasta keserek engellilerin gününü kutladı. İlçe Kaymakamı Zafer Oktay ve Belediye Başkanı Ekrem Yavaş engelli vatandaşlara hediye verdi.

Belediye Başkanı Ekrem Yavaş sevgide engel olmadığını ifade ederek, " Yaşadığımız bu ortamda engelli kardeşlerimizin, daha konforlu, daha rahat yaşayabilmeleri bakımından onlara imkan tanımak ve onların daha rahat imkanlarla beraber hayatlarını güzel idame ettirebilmelerini sağlamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Sındırgı Kaymakamlığı ve Belediye olarak bir etkinlik yaptıklarını ifade eden Kaymakam Zafer Oktay, " ilçemiz aslında engelli vatandaşlarımızın, rahat bir şekilde yaşayabilmelerine imkan sağlayan durumlara sahip. Ancak biz yine de özellikle kaldırımda bir etkinlik yaptık ki kaldırımların engelli vatandaşlarımıza ait olduğunu göstermek ve farkındalık oluşturmak için bir etkinlik yaptık. Farkındalık oluşturma gayreti içinde olduk" dedi.