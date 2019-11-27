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Sındırgı'da 3 bin konut jeotermal enerjiyle ısınıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçe merkezinde 5 yıldır kullanılan "ucuz ve çevreci" jeotermal enerji sayesinde, 3 bin konut ısıtılıyor.

27.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:58Sındırgı'da 3 bin konut jeotermal enerjiyle ısınıyor
'in ilçe merkezinde 5 yıldır kullanılan "ucuz ve çevreci" jeotermal enerji sayesinde, 3 bin konut ısıtılıyor.
"Jeotermal Projesi Isı Merkezi" inşa edilerek 23 kilometrelik boru hattıyla ilçeye getirilen 90 derece sıcaklığındaki termal su, vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe halkının hem ucuz hem de çevreci bir enerji kullanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Kurulan sistemlerle merdiven boşluklarının bile ısıtıldığını aktaran Yavaş, "Doğal gazla bunu yapsanız aylık 500 lira vereceksiniz ama jeotermalle bunu sağladığınızda 150-200 lira civarında bir parayla aylık olarak ısınma şansına sahipsiniz." dedi.
Yavaş, bu enerjinin kentin havasının temiz kalmasına da büyük katkı sağladığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Şu anda bunun ölçümlerini yapıyoruz. Değerlerimiz çok mükemmel çıkıyor, sebebi ise şehrimizde kömür yanmaması. Yansa da çok az miktarda. İlçemizde bu doğal ısıtma yöntemiyle beraber havamız asla kirlenmiyor. Temiz enerjiyle Sındırgı'da halkımızın huzuruna, dinginliğine, mutluluğuna katkıda bulunduğumuzdan dolayı çok mutluyuz."
Jeotermal enerji abonelerinden Mehmet Koca da sıcak suyla ısınmanın pek çok avantajı olduğunu söyledi.
Bu imkanı sağlayanlara teşekkür eden Koca, "Isıtması çok güzel, bir petekle bütün ev ısınıyor. İkinci peteği açtığımızda aşırı sıcak olduğu için kapıları, pencereleri açmak durumunda kalıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesir, Sındırgı, Güncel

Kaynak: AA

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