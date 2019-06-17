17.06.2019 20:02
Haberler»Güncel » Haber

Sındırgı'da dereler taştı, bodrum katları su bastı

Sındırgı

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dolu yağışı ve sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dolu yağışı ve sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Nara Deresi taşarken, Sındırgı ilçe merkezinde de evlerin bodrum kısımlarına su bastı.

Sındırgı- Simav Karayolu'nda etkili olan dolu ve ardından sağanak yağış yolun aksamasına neden oldu. Sağanak yağmur sonrasında Sındırgı-Simav karayolu üzerinde bulunan dere taştı. Taşkın sonucu yol sular altında kalırken ulaşım yaklaşık yarım saat boyunca yapılamadı. Karayolunda araçlar suyun geçmesini beklerken uzun kuyruklar oluşturdu.

Öte yandan Sındırgı ilçe merkezinde etkin olan yağmur sonrasında bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmalarında bulundu. Su basan evlerdeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Dolu Yağışı, Balıkesir, Sındırgı, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 94 Ruhuyla Cihannüma ve kadim Dostlar Buluşmasında Konuşuyor
21:43 Erdoğan: "CHP'nin adayı ve onu parlatan lobiler 18 gün sureyle işgal ettikleri koltuğu, İstanbul'un...
21:43 İzmir'de sağanak yağış
21:42 İnegöl'de sağanak ve dolu (5)
21:42 Şanlıurfa'da terör operasyonu
21:41 Akıncı Üssü davası
21:40 Erdoğan: "1994 yılı sadece bizim hareketimiz için değil aynı zamanda Türk siyasi hayatı için de bir...