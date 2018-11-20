Sındırgı'da Engel Yok, Mutluluk Var

" Başkan Yavaş Sındırgı' daki engelli vatandaşlara akülü araçlarını teslim etti. "

Engelliler için yapılan çeşitli organizasyonların yanında, akülü araçlar, tekerlekli sandalyeler ve hasta yatakları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Sındırgı Belediyesi fiziki çalışmalarında da önceliği engelli vatandaşların ve yayaların rahatlığına veriyor. Yeni belediye binası ile Sındırgı'nın ilk engelsiz binasını inşa eden başkan Yavaş meydan düzenlemeleri, kaldırım çalışmalarında da engelli vatandaşlara kolaylık sağlayacak şekilde projelendirilmesine özen gösteriyor. Yenilenen Cumhuriyet Meydanı, Akhisar ve Balıkesir caddesindeki kaldırım çalışmaları engelli vatandaşlardan tam not aldı. Önceleri yüksek banketler sebebi ile meydana giremeyen engelli vatandaşlar şimdiler de meydandan ayrılmıyor. Bunun yanında engelli rampasına sahip toplu taşıma araçları ve kendilerine verilen akülü araçlar sayesinde engelli vatandaşlar çoğu ihtiyacını kendileri karşılayabiliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Sosyal yardımlaşma vakfı ile koordineli olarak çalışan Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri engelli vatandaşlar için tahsis edilen akülü araçları evlerine kadar teslim ediyor. Araçlarına kavuşan vatandaşlar başkan Yavaş'ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Sındırgı'da engellerin birer birer kaldırıldığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " Aslında her birimiz birer engelli adayıyız. Engelleri gerekçe göstererek toplumdan soyutlanmamalıyız. Bizler de gönül belediyeciliğini en üst seviyede tutarak engelli vatandaşlarımızın rahatlığına öncelik veriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla mutlu olmak için hiçbir engel bırakmıyoruz. Sadece fiziki çalışmalarımız, akülü araç, hasta yatağı desteklerimizle değil, sosyal alanda da her an yanlarındayız. Biz biriz. Aramızda hiçbir engel yok. Eski belediye hizmet binamıza engelli kardeşlerimiz giremiyordu. Şimdi ise dördüncü katına kadar kimseden yardım almadan rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Bugüne kadar büyükşehir belediyemiz işbirliği ile 74 akülü aracı kendilerine ulaştırdık. Akülü araçları ve rampalı geniş kaldırımlar sayesinde istedikleri yerlere kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Yalnız tek bir sorunumuz var. Engelli kardeşlerimizin ve bizlerin en büyük ricası kaldırımlara araç park edilmemesi, esnaflarımızın düzensiz malzeme çıkartmaması. Kaldırımlar engelli kardeşlerimizin ve yayaların hakkıdır. Biz birbirine engel koyan değil, engelleri ortadan kaldıran geniş bir aileyiz." Dedi.

Engelli vatandaşlar da desteklerinden dolayı başkan Yavaş' a teşekkürlerini iletti.