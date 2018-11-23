Sındırgı'da Gelenek Bozulmadı, Emekli Öğretmenler Unutulmadı

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, İlçe Kaymakamı Zafer Oktay veİlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Işık 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti. Emekli öğretmenler evlerine yapılan ziyaretten oldukça memnun olduklarını ifade ederek Başkan Yavaş'a teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve beraberinde ki heyet emekli öğretmenler in günlerini kutladı. "Bugünlere ulaşmamızı sağlayan ve bizlere büyük emekleri geçen öğretmenlerimizi asla unutmayız" diyen Başkan Yavaş, emekli öğretmenlere günün anısına hediye verdi.

ÖĞRETMENLİK EN KUTSAL MESLEKLERDEN BİRİSİDİR

Eski bir öğretmen olan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş eğitimin yeri ve zamanı olmadığını belirterek " Düne kadar okullarda öğretmenlik yapıyorduk, şimdi ilçemizde bir öğretmen konumundayız. Bizler vatandaşlarımızdan yeni şeyler öğreniyoruz, bildiklerimizi de onlara öğretiyoruz. Aslında öğretmenlik bizim için hala devam ediyor. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün öğretmenlerimizi saygıyla anıyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz ziyaretlerimizle emekli öğretmenlerimizi unutmuyor, öğretmenler günü yemekleri ile öğretmenlerimizle buluşuyoruz. Öğretmen bir hedefi bir ideali ve bir ülkenin geleceği ile alakalı derdi kaygısı olan insandır. Kimi zaman okumayı öğretir, kimi zaman hayatı… Gelecek nesilleri yetiştirmek için hem bedenen hem ruhen çalışan gayret eden ve ülkenin aslında bahçıvandır. O bahçeyi sulayan ve o bahçedeki en güzel çiçekleri yetiştiren birisi. Çocuklarımız da bizler için bir fidan ve sonrasında bir çiçek. Hedefe ulaştığında ise gölgesi olan ve meyve veren bir ağaç. İşte bu kutsal görevi yürüten, büyük Türkiye ideallerinde geleceğimizi şekillendiren tüm öğretmenlerimizin bu özel gününü kutluyorum." Dedi.