Sındırgı'da kesintisiz temizlik harekâtı

Ekipler, rutin çöp toplama çalışmasından molozların toplanmasına, umumi kullanım alanlarının temizliği, cadde ve sokakların yanı sıra pazar yerleri ile dere temizliğine kadar ilçenin dört bir yanını gece gündüz demeden temizliyor. Kırsalından merkezine kadar ilçenin dört bir yanında çalışmalar devam ediyor. Ekip çalışmasıyla girilmedik sokak, süpürülmedik yer bırakmayan ekipler, kaba atık toplama işlemi de gerçekleştiriyor. Programda bulunan mahallelerin cadde, sokak ve boş arsaları en ince detayına kadar temizlenirken, süpürge araç ile de yolların temizliği gerçekleştiriliyor. Belirli aralıklarla konteynerleri deterjanlı sularla temizleyen ekipler, yaz aylarında havaların ısınması nedeniyle mikrop, bakteri ve virüslerin çoğalarak yayılmasını önlemek adına konteyner temizleme çalışmalarını sıklaştırıyor. Pazar yerleri ise çöpler alınıp süpürüldükten sonra özel deterjanlı suyla yıkanıyor.

TEMİZLENMEYEN SOKAK KALMIYOR

Temizlik hizmetlerinin belediyelerin asli görevi olduğunu ve bu hizmet doğrultusunda ilçede haftanın her günü kesintisiz çalıştıklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş"Sındırgı Belediyesi olarak asli belediyecilik görevimiz olan temizlik işlerini, haftanın her günü gece gündüz gerçekleştiriyoruz. İlçede yoğun bir temizlik seferberliği yürütüyoruz. Ekiplerimiz, ilçemizi köşe bucak gözden geçirip temizliyor. Tüm mahalleler sokak sokak süpürülüyor, çöpler toplanıyor. Cadde ve kaldırımlardaki otlar temizleniyor. Özellikle derelerde de temizlik çalışmaları yürütülüyor. Yaşadığımız şehir hepimizin. Bir şehri temizlemek için önce sokağımızı temizlemeliyiz. Belirli aralıklarla konteynerleri deterjanlı sularla temizleyen ekiplerimiz, özellikle yaz aylarında havaların ısınması nedeniyle sağlığı tehdit eden mikrop, bakteri ve virüslerin çoğalarak yayılmasını önlemek adına bu çalışmalarını sıklaştırıyor. Pazar yerleri ise çöpler alınıp süpürüldükten sonra özel deterjanlı suyla yıkanıyor. Amacımız vatandaşlarımıza daha temiz ve sağlıklı bir ilçe ortamı sunabilmektir. Sadece temizlikle kalmıyor, alt yapı çalışmaları sonrasında bozulan cadde ve sokaklarımızda tamirat işlemlerini de gerçekleştiriyoruz. Sokak hayvanlarımıza önem veriyor, sıcak havalarda susuz yiyeceksiz kalmamaları adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçe merkezinde bulunan çöplüğümüzün kapanması da büyük fayda sağladı. Aynı zaman da ilçemiz genelinde yerleştirilen geri dönüşüm kumbaraları ile de sıfır atık projesine de destek sunuyoruz. Hem doğayı daha az kirletiyor, hem de doğal şehir Sındırgı'mıza katkı sunuyoruz. " dedi.

MAHALLE GELENEKLERİMİZİ SÜRDÜRELİM, EKİPLERİMİZE KATI SAĞLAYALIM

İlçemizi temiz tutmakta ki en büyük sorumluluğun vatandaşlara ait olduğunu belirten başkan Yavaş " Siz temiz, biz temiz, Sındırgı tertemiz sloganı ile yürüttüğümüz temizlik çalışmalarında en büyük desteği vatandaşlarımızdan bekliyoruz. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da duyarlı olması ile daha temiz Sındırgı'yı oluşturabiliriz. Özellikle molozların ve artıkların gelişi güzel yerlere dökülmemesi, derelere ve dere yataklarına hayvan pisliği ve çöp atılmaması vatandaşlarımızın vereceği en güzel destektir. Eskilerden herkes evlerinin önünü, dükkânlarının önünü süpürürdü. Aslında bu bir mahalle geleneği, kültürü. Her birimiz evlerimizin dükkanlarımızın önünü süpürerek temizlik çalışmalarımıza katkı sunarsak, daha fazla işi daha az maliyetle de yürütebilir, temizlenmedik hiçbir yer bırakmayabiliriz. Halkımız bu konuda gerçekten duyarlı. Bu şehir hepimizin, temiz tutarak, geleceğe daha güzel bir Sındırgı bırakalım. " sözlerine yer verdi.