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Sındırgı'da kullanılmayan araziler tarıma kazandırılıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1000 dönüm alanda bilimsel yöntemlerle tarım yapılması için çalışma başlatıldı.

30.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:02
Sındırgı'da kullanılmayan araziler tarıma kazandırılıyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1000 dönüm alanda bilimsel yöntemlerle tarım yapılması için çalışma başlatıldı.
Sındırgı Belediyesi tarafından başlatılan uygulama kapsamında dar gelirli vatandaşlara gelir sağlanması, üreticiden tüketiciye aracısız ve ucuz ürün ulaştırılması amaçlanıyor.
İlçe Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla tarımın öneminin ortaya çıktığını vurguladı.
İlçedeki devlet arazilerinin tarım için kullanılmasını sağladıklarını belirten Yavaş, şunları kaydetti:
"Kullanılamayacak arazileri kullanılabilir hale getirdik. İlk etapta da bugün nohut ektik. Hemen yanına inşallah 15 Mayıs'ta susam ekeceğiz. Bir alanda Sındırgı'nın meşhur çıtır kavununu ekebilecek 45 dönümlük bir arazi hazırladık. Toplamında 1000 dönüme yakın bu yıl Sındırgı Belediyesi olarak ekim yapmayı hedefimize koyduk. El birliğiyle Sındırgı'da üretimi teşvik edici tarlaya çiftçiliğe insanları özendirici çalışmalar yapacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Ekrem Yavaş, Balıkesir, Sındırgı, Güncel, Haber

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