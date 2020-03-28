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Sındırgı'da meydanlara el dezenfekte noktaları oluşturuldu

- Sındırgı'da meydanlara el dezenfekte noktaları oluşturuldu Balıkesir'in Sındırgı Belediyesinde de korona virüsten korunmak amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor.

28.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:01
- Sındırgı 'da meydanlara el dezenfekte noktaları oluşturuldu
BALIKESİR - Balıkesir 'in Sındırgı Belediyesinde de korona virüsten korunmak amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri Sındırgı'da belirli merkezlere dezenfaktan noktaları oluşturuldu.
Ortak kullanım alanlarında ve kırsal mahallelerde dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdüren belediye ekipleri ilçenin ortak kullanım noktası olan Cumhuriyet Meydanında da el dezenfekte noktaları oluşturdu. Özellikle banka, bankamatik ve eczanelerin yoğun olarak bulunduğu bölgelere yerleştirilen el dezenfekte noktaları vatandaşların da beğenisini topladı. Pazar yerinde başlayan ve Cumhuriyet Meydanı ve Şerif Paşa meydanı gibi vatandaşların sıklıkla kullandığı alanlarda devam ederken, vatandaşlar belirli noktalara konulan dezenfektanlarla hijyen sağladıkları görüldü. Dezenfektan noktalarının ilçe geneline de yayılmasının planlandığı belirtildi. Sındırgı’da meydanlara el dezenfekte noktaları oluşturuldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Sındırgı, Yerel

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Sındırgı'da meydanlara el dezenfekte noktaları oluşturuldu

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