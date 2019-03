Sındırgı'da Sıcak Suda Verilen Sözler Tutuluyor, Abonelerin Yüzü Gülüyor

2014 yılında yap – işlet – devret modeli ile ilçe merkezine getirilen sıcak su ile konut ısıtma işleminde firmadan kaynaklı sıkıntıları ortadan kaldırmak, vatandaşların resmi olarak muhatap bulmaları ve sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması adına Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın girişimleri ile firma belediye bünyesine geçirilmişti. SINJET A.Ş. bünyesinde uzman ekipler işbirliği ile kış aylarında mevcut 3000'e yakın abonenin konforlu ısınması adına hızlı bir çalışma yürütüldü. Yapılan kontroller ve ilave çalışmalar ile memnuniyet %97'lere ulaştırıldı.

Mağdur 700 abone 2019 yılında Sıcak Su ile Isınacak

Mevcut sistemde 3000'e yakın konutun ısınma hizmetinden faydalandığı gibi abone olmuş ancak hizmet alamamış 700 abonenin sıcak su bağlantısı için de çalışmalara başlandı. Sözleşmesini yapmış ancak sıcak su hizmetinden faydalanmayan 700 abonenin yanında 650 yeni aboneye daha sıcak su verileceği müjdesi verildi. 8 etapta tamamlanacak olan proje kapsamında yeni bağlantı yapılacak mevcut abonelerin bulunduğu sokaklarda yeni abonelik işlemi de yapılabilecek.

SINJET tarafından açılan iki yeni kuyu ile su kapasitesinin arttırıldığı, kapasiteye göre aboneliklerin devam edeceği vurgulandı. Ekipler ilk çalışmaya 1. Bölge olan Çavdaroğlu mahallesinden başladı. 2015 yılında aboneliğini yapmış ancak suyu bağlanmamış aboneler çalışmalardan dolayı başkan Yavaş'a teşekkür etti.Abonelik işlemleri ve farklı sorular için SINJET A.Ş. den detaylı bilgi verileceği kaydedildi.

Jeotermalle ısınma konusunda büyük bir risk aldıklarını, ancak vatandaşların desteği ve gayretli çalışmalar neticesinde sorunlarında %97 oranında giderildiğini belirten Sındırgı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı belediye başkan adayı Ekrem Yavaş " Bizler her zaman vatandaşlarımızın sorunlarını gidermek, ilçemizi daha da büyütmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin geleceği Jeotermale bağlı dedik. Çok şükür ki 2014 yılında ilçe merkezini sıcak su ile buluşturduk. 24 km isale hattı ve ilçe dağıtım ağıyla 60 km ye yakın bir isale hattımız var. Tabi bu işi ilk başta yap – işlet modeliyle bir firmaya yaptırdık. Ancak firma ekonomik sıkıntıları sebebiyle vatandaşlarımıza tam hizmet veremedi. Bizler de vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına elimizi taşın altına soktu ve sıcak su işlemlerini belediyemize ait SINJET firmasına kazandırdık. Söz verdik verdiğimiz sözleri tuttuk, gece gündüz demeden çalıştık ve önemli ölçüde vatandaşlarımızın memnuniyetini sağladık. Bir sözümüz daha vardı abone olmuş ama sıcak suyu bağlanmayan abonelerimiz için. Şimdi havaların ısınması ile birlikte hızlı bir şekilde bu çalışmayı da başlattık. Çalışmalarımızı karmaşa yaşamamak ve vatandaşlarımızı kazı çalışmaları ile mağdur etmemek adına 8 bölgede gerçekleştireceğiz. Şu an Çavdaroğlu mahallemizde birinci bölgedeyiz. Burayı tamamlayıp sırasıyla yeni bölgelere geçeceğiz. Hedefimiz Eylül 15'e kadar bağlantı işlemlerini tamamlamak. Bunun yanında aynı sokakta olan yeni abone olmak isteyen vatandaşlarımıza da fırsat sunacağız. Yeni iki kuyu açtık, suyumuzun kapasitesi biraz daha arttı. Şimdilik 1350 abone daha yapabiliyoruz. Zaten 700'ü abonemiz. Öncelikli olaşrak bu vatandaşlarımız inşallah önümüzdeki kış Jeotermalle ısınacak. Vatandaşlarımıza sabrettikleri ve bizlere destek oldukları için teşekkür ediyorum. Çalışmaları inceledik mahalle sakinlerimizle görüştük. Ümitlerini yitirmişlerdi. Ancak mutlu olduklarını belirterek teşekkürlerini ilettiler. Birlikte daha güzel işlere, projelere imza atacağız. Biz her zaman vatandaşımızın hizmet elçisi olarak emrindeyiz. " sözlerine yer verdi.

Jeotermalle İstihdam Projeleri de Yolda

Konut ısıtması çalışmalarının yanında iki müjdeli haber daha veren başkan Yavaş " Jeotermal enerji artık istihdamı da arttıracak. Altlıklarımız, projelerimiz hazır. Şimdilerde yeni yatırımcılarla görüşmelerimiz sürüyor. Birisi Jeotermal Modern Sera, diğeri Jeotermal Kurutma sistemi. Bu tesislerin de kurulmasını sağladığımızda 250'ye yakın istihdam da sağlanacak. Direk istihdamın yanında çiftçilerimiz de bu tesislerden faydalanacak ürünlerini yaş olarak değil de kurutulmuş olarak satacaklar. Bu sayede ekonomik kazanç da artacak. Organize sera bölgesi ile seracılık yapmak isteyen vatandaşlarımızın da sıcak su imkânlarından tarlalarında faydalanmalarını sağlayacağız. Konut ısıtmasından sonra arta kalan, boşa akan su bu şekilde değerlendirilecek. Bu zamana kadar koyduğumuz hedef doğrultusunda sistemli bir şekilde ilerledik. Şimdi de ilçemizi geliştirmeye devam. " dedi.

