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Sındırgı'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

07.01.2020 10:09 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:14 Sındırgı'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
'in ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada "Sındırgı ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden Çayır, Gözeren, , , Kürendere, Çıktıkçı, Şapçı, Sinandede, Kınık, Yüreğil ve Şahinkaya kırsal mahallerinde taşıma ile ilçe merkezindeki okullara gelen öğrencilerimiz için 07.01.2020 Salı günü eğitim-öğretime ara verilmiştir" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Yaylabayır, Balıkesir, Sındırgı, Tepeköy, Güncel

Kaynak: İHA

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