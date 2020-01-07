Sındırgı'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Balıkesir
'in Sındırgı
ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada "Sındırgı ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden Çayır, Gözeren, Tepeköy
, Yaylabayır
, Kürendere, Çıktıkçı, Şapçı, Sinandede, Kınık, Yüreğil ve Şahinkaya kırsal mahallerinde taşıma ile ilçe merkezindeki okullara gelen öğrencilerimiz için 07.01.2020 Salı günü eğitim-öğretime ara verilmiştir" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR