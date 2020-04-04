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Sındırgı'da toplu kullanım alanlarına sosyal mesafe etiketi

Balıkesir'in Sındırgı Belediyesi korona virüs bulaşma riskini azaltmak amacıyla vatandaşların sıraya girdikleri yerlerde birbirlerine en az 1 metre mesafe bırakmasını sağlayacak zemin çıkartmalarını yerleştirmeye de devam ediyor.

04.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:32
Sındırgı'da toplu kullanım alanlarına sosyal mesafe etiketi
Balıkesir 'in Sındırgı Belediyesi korona virüs bulaşma riskini azaltmak amacıyla vatandaşların sıraya girdikleri yerlerde birbirlerine en az 1 metre mesafe bırakmasını sağlayacak zemin çıkartmalarını yerleştirmeye de devam ediyor.

Türkiye' de ilk korona virüs vakıasının görülmesinin üzerinden 23 gün geçti. İlk günden bu yana salgının büyümesini önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Sındırgı Belediyesi ekipleri her geçen gün denetim ve önlemlerini de arttırıyor. Denetim, dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler özellikle market ve bankalar önünde oluşan kuyruklarda vatandaşların sosyal mesafelerini korumaları adına da çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Sosyal mesafe için çıkartmalı uyarı

Sındırgı Belediyesi korona virüs bulaşma riskini azaltmak amacıyla vatandaşların sıraya girdikleri yerlerde birbirlerine en az 1 metre mesafe bırakmasını sağlayacak zemin çıkartmalarını yerleştirmeye de devam ediyor. Özellikle sıraya girilen market, eczane, bankamatik gibi yerlerde sosyal mesafeyi gösteren bu çıkartmalar sayesinde virüsün yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Vatandaşlar da uygulamadan memnun.

Sındırgı Belediyesi Zabıta memuru Yasin Gökçe " Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını öneriyoruz. Ancak market, banka gibi zorunlu ihtiyaçlar dahilinde çıkmak zorunda kalıyorlar. Özellikle bankamatik önlerindeki yığılmaları önlemek sosyal mesafe kurallarına dikkat çekmek adına etiketli uyarılarımızı yerleştirdik. Vatandaşlarımızın da hepimizin sağlığı için kurallara uymalarını rica ediyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Sındırgı, Güncel
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