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Sındırgı'da trafik kazası 3 yaralı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin Binmurt mevkide meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

16.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:38
Sındırgı'da trafik kazası 3 yaralı
Balıkesir 'in Sındırgı ilçesinin Binmurt mevkide meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Sındırgı - Simav yolunun Binmurt mevkiinde öğlen saatlerinde gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Ertuğrul Arslan (47) yönetimindeki 10 FA 544 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tek taraflı kaza gerçekleşti. Araçta hava yastıklarının açılması ve kazanın şiddetiyle içeride bulunan Yasemin Arslan (43), Furkan Arslan (22) ve şoför Ertuğrul Arslan yaralandı. Sındırgı İtfaiye ve Arama Kurtarma ekipleri de yaralılarının kurtarma işlemi sürerken kaza yerinde hazır bulundu. Yaralılara 112 ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapılması ardından 3 kişi Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Sındırgı, 3. Sayfa
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