Sındırgı'da trafik kazası: 3 yaralı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde otomobilin yol kenarıındaki taşlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
16.04.2020 16:47 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:03
Ertuğrul Arslan (47) yönetimindeki 10 FA 544 plakalı otomobil, Sındırgı- Simav yolu Binmurt mevkisinde yol kenarındaki taşlara çarptı.
Kazada, sürücü Ertuğrul Arslan ile Yasemin (43) ve Furkan Arslan (22) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA