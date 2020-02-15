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Sındırgı'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Süller kırsal mahallesinde bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

15.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:22Sındırgı'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
'in ilçesine bağlı kırsal mahallesinde bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sındırgı ilçesi Süller kırsal mahallesinde Hüseyin Canbaz'a ait bir evde nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin yandığını gören çevre sakinleri olayı itfaiyeye bildirdi. Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler olay yerine gelerek yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Sındırgı, Süller, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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