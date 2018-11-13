Sındırgı'dan Çalınan Traktör Demirci'de Ele Geçirildi Açıklaması

13 Kasım 2018 Salı 11:12



13 Kasım 2018 Salı 11:12

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman kesim alanından çalınan traktör Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda yapılan aramada jandarma ekipleri tarafından bulundu. Traktörü çalan 4 kişiden 3'si traktörü saklayan 2 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay edinilen bilgiye göre Sındırgı'da meydana geldi. A.G. orman kesim alanına park ettiği traktörün çalınması üzerine jandarmaya müracaat etti. Jandarmanın oluşturduğu özel ekip yaptığı soruşturmada traktörü V.D., M.O. ve V.D.'yi Manisa'nın Demirci ilçesine götürdüklerini tespit etti. Adli makamlara teslim edilen V.D., M.O. VE V.D. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. K.K'da adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Şahıslar yakalanırken çalınan traktör bulunamadı. Jandarma ekipleri çalınan traktörü bulabilmek amacıyla soruşturmayı devam ettirdi ve traktörün Manisa ili Demirci ilçesi Yiğitler Mahallesinde; B.E. ve G.F. tarafından ormanlık alandı sakladıkları tespit edildi. Ormanlık alanda yapılan aramada bulunan traktör sahibine teslim edildi. Sındırgı ilçesine getirilen B.E. ve G.F. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Balıkesir Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR