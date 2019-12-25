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Sındırgı'dan Güreş Milli Takımına

Sındırgı Belediyesi Güreş Kulübü sporcusu Burak Korkmaz Milli takım kampına gitmeye hak kazandı.

25.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:49 Sındırgı'dan Güreş Milli Takımına
Belediyesi Güreş Kulübü sporcusu Burak Korkmaz Milli takım kampına gitmeye hak kazandı.

Kırkpınar'da ünlü pehlivanları ile bilinen Balıkesir' in Sındırgı ilçesinde yeni pehlivanlar yetişmeye devam ediyor. Katıldıkları her müsabakada Sındırgı'yı en güzel şekilde temsil eden güreş takımının başarılı sporcuları artık sadece Sındırgı'yı değil uluslararası platformda 'yi temsil edecek.

Sındırgı Belediyesi Güreş Kulübü Balıkesir İl şampiyonasında ve Marmara bölge de kendi kategorilerinde birinci olan iki güreşçi ile Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kol bağladı. 130 kg Türkiye 5. olan Burak Bozkurt milli takım kampına katılmaya hak kazanırken, 77 kg da Hamza Altıntaş çeyrek finale kadar yükselerek Sındırgı'yı en iyi şekilde temsil etti. Ankara Keçiören Taha Akgül salonunda gerçekleştirilen ve 3 gün süren müsabakalarda Türkiye geneli 4 bölgeden 32 sporcu mücadele etti. 130 kg da Burak Bozkurt milli takım kampında eğitimlere katılacak, uluslararası platformda Türkiye'yi temsil edecek. - BALIKESİR

Sındırgı, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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