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Sındırgı'dan İdlib'e yardım tırı gönderildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediye ve hayırseverlerin destekleriyle temin edilen insani yardım malzemelerinin yüklendiği tır, Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıktı.

14.01.2020 08:22 | Son Güncelleme: 14.01.2020 08:28Sındırgı'dan İdlib'e yardım tırı gönderildi
'in ilçesinde belediye ve hayırseverlerin destekleriyle temin edilen insani yardım malzemelerinin yüklendiği tır, Suriye'nin kentindeki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Gıda ve giysi malzemelerinin bulunduğu tır, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören ile dualarla İdlib'e gönderildi.
Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, törende yaptığı konuşmada, destek veren herkese teşekkür etti.
Yavaş, tüm mazlumların yanında olmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirterek, "Doğu'daki bir Müslümanın ayağına diken batsa, Batıdaki ancak onun acısını hissederse Müslümanız. Destek olan STK'lara, bütün vatandaşlarımıza, siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyorum. Allah yardımlarınızı kabul etsin. Oradaki bir kardeşimizin mutluluğuna vesile olabiliyorsak ne mutlu bizlere." dedi.
Törene, İHH Balıkesir İl Başkanı Fatih Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Balıkesir, Sındırgı, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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