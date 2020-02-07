Sındırgı'dan Mehmetçiğe destek

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş Hakkari Dağlıca 'da görev yapan Sındırgılı askerlerin talebi üzerine gerekli talimatı vererek jenaratörün görev bölgesine ulaştırılmasını sağladı. Bölgede görev yapan askerlerde başkan Yavaş'ı arayarak Sındırgı halkına teşekkürlerini iletti.

Vatanın bütünlüğünü korumak ve al bayrağın dalgalanması adına kar kış demeden vatani görevini yerine getiren Mehmetçik sayesinde rahat olduklarını belirten başkan Yavaş " Sındırgı'lı hemşerimiz Selim kardeşimiz Dağlıca'da vatani görevini yerine getiriyor. Bizim orada tutan elimiz onlar, gören gözümüz ve düşmana göz açtırmayan yiğitlerimiz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Bizlerden bir talepte bulundular. Bizler de taleplerine kayıtsız kalmadık. Onlara Sındırgı'dan temin ettiğimiz jenaratörü yolladık. Aradılar. Teşekkürlerini ilettiler. Duygulandık. Rabbim askerimizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim onlara kolaylıklar versin. " şeklinde konuştu.