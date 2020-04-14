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Sındırgı'nın Hafız Ablası korona virüse yenildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Sındırgı'nın " Hafız Ablası" olarak tanınan Fatma Perihan Şen, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'da hastanede vefat etti.

14.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:34
Sındırgı'nın Hafız Ablası korona virüse yenildi
Balıkesir 'in Sındırgı ilçesinde Sındırgı'nın " Hafız Ablası" olarak tanınan Fatma Perihan Şen, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Ankara 'da hastanede vefat etti.

Cenazesi Sındırgı ilçesine getirilen Şen bugün İl Müftüsü Ramazan Topçam 'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından özel kıyafetli görevliler tarafından toprağa verildi. Cenaze namazı da az kişi ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak kıldırıldı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, " Ömrünü İslam'ı anlatmaya, Kuran-ı öğretmeye adamış ilçemizde herkesin sevdiği güzel insan Hafiz Ablamıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflarla üzüntüsünü dile getiren Başkan Yavaş, "Binlerce kişinin sevabına nail olabilmek için uzak diyarlardan cenazesinde bulunmaya geleceği, şehrinizin manevi şahsiyeti Perihan Hafız Ablayı 10-15 kişilik ve birbirimizden uzak durarak İl Müftümüz Ramazan Topçam'ın imametinde kıldığımız namaz ile uğurluyoruz. Bir kürek toprak atmak için yarıştığımız cenazeyi sadece özel giysili görevliler gömüyor. Biz ise sadece uzaktan seyrediyoruz. Ne hazin bir tablo dün oysa ne de telaş içindeydik, ne de abartmıştık her şeyi... Şimdi elimizden başka bir şey gelmez şekilde sadece dua ediyoruz. Mekanı Cennet Olsun, Sındırgı'nın Hafız Ablası" sözlerine yer verdi.

Cenaze sonrası araçlar ve alanda Sındırgı Belediyesi tarafından geniş çapta dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Sındırgı, Topçam, Ankara, Yaşam
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