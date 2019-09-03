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Sındırgı'nın işgalden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

Sındırgı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenle kutlandı.

03.09.2019 17:52 Sındırgı'nın işgalden kurtuluşunun 97. yıl dönümü
Sındırgı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenle kutlandı.
Kuva-yi Milliye Anıt Parkı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Yağcıbedir Mehteran Takımı eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, Şerif Paşa Meydanı'nda sona erdi.
Yürüyüşe, Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Garnizon Komutanı Emre Aksoy, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, Atlı Cirit Kulübü üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Tören, Sındırgı Yağcıbedir Mehter Takımı ile Balıkesir Bakım Okulu Komutanlığı Bölge Bandosunun konserinin ardından sona erdi.

Sındırgı, Güncel

Kaynak: AA

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