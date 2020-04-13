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Sındırgı polisinden 'Evde Kal' klibi

Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından hazırlanan klipte vatandaşlara "Sağlık için Evde Kal " çağrısı yapıldı.

13.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:32
Sındırgı polisinden 'Evde Kal' klibi
Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından hazırlanan klipte vatandaşlara "Sağlık için Evde Kal " çağrısı yapıldı.

Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan klipte polis memurları vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu. İlçe Emniyet Müdürü Tahir Demir'in "Sındırgı İlçe Emniyet müdürlüğü olarak tüm personelimizle halkımızın yanındayız" sözleri ve polis aracından " Evde Kal " anonsu ile başlayan klipte, polis memurları vatandaşlara 'Biz sizin için sokaktayız sen hepimiz için evde kal' diye seslendi. Sındırgı'nın çeşitli bölgelerinde çekimlerin yapıldığı klibin son bölümünde konuşan Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, "Evde hayat var. Zorunlu olmadıkça lütfen evi terk etmeyin. Evde aile, sevgi, huzur, sağlık var. Sizler bizim için değerlisiniz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Evde Kal, Sındırgı, Güncel
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