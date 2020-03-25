Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sındırgı Sosyal Vefa Destek Ekibi çınarların emrinde - Haberler

Sındırgı Sosyal Vefa Destek Ekibi çınarların emrinde

65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı olan ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların ihtiyaçları Sındırgı Sosyal Vefa Destek ekibi tarafından giderilmeye başlandı.

25.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:06
Sındırgı Sosyal Vefa Destek Ekibi çınarların emrinde

Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, belediye başkanı Ekrem Yavaş ve ilçe de bulunan kamu kurum ve kuruluşları amirleri ile gerçekleştirilen toplantı sonrası anında faaliyete başlayan ekipler ulu çınarların taleplerini karşılamaya devam ediyor. Zabıta, Polis, Jandarma, belediye ve kaymakamlık personellerinden oluşan ekiplere mahalle muhtarları, imamlar, gönüllü vatandaşlar da yardımcı oluyor.

Sındırgı Sosyal Vefa Destek ekibi, korona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Marketten, ilaca, evde bakımdan, temizliğe kadar kimsesi bulunmayan vatandaşların taleplerini yerine getiren ekiplerden vatandaşlarda oldukça memnun.

Başkan Yavaş "Ulu Çınarlarımızın Kültürüne, Bilgilerine İhtiyacımız Var."

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " Dünyada yayılan korona virüsü maalesef ülkemizi de etkiledi. Bütün kamu kurum ve kuruluşları seferber oldu. Şu anda artık işin boyutu o noktaya geldi ki işyerleri kapandı, 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın sağlığını korumak için çıkma yasağı konuldu. Hijyen şartlarına, dezenfekte durumlarına dikkat ediyoruz. Tam bir teyakkuz halindeyiz.65 yaş üzerindeki vatandaşlarımız evden çıkamayınca onların ihtiyaçlarını görebilecek bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz.Bugün 153 Zabıta, 155 Polis, 156 Jandarma telefonlarını vatandaşlarımıza bildirerek burada her hangi bir ihtiyaç durumunda, imamlarla, muhtarlarla bir irtibatla beraber vefa destek hattını aktif hale dönüştürdük. Halkımız hiç endişe etmesinler, biz her daim hazırız. Bütün kamu kurum ve kuruluşları ile muhteşem bir organizasyon içerisinde her daim onların kapısındayız. Ulu çınarlarımız olarak tabir ettiğimiz büyüklerimiz bizler için önemli. Onların kültürüne, bildiklerine samimiyetine ihtiyacımız var. Bu yüzden devletimiz her türlü imkânlarıyla da onların yanlarında oldu. Eve hapsederek zulüm yapmak değil amaç, risk grubunda bulunan yaşlılarımızın korunmasını sağlayarak bu virüs belasını bir an önce atlatmak. Vatandaşlarımızın her bir ferdi bizim için değerli. Siz yeter ki evde kalın sosyal vefa destek ekiplerimiz hizmetinizde. Bu zorluğu da birlikte atlatacağız." Şeklinde konuştu.

Kaymakam Oktay " Devletimizin Bütün İmkanları Vatandaşlarımızın Emrinde "

İlçe kaymakamı Zafer Oktay ise " 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına İçişleri bakanlığımız tarafından sokağa çıkma yasağı konuldu. Bizler de kısıtlaması olan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarına cevap vermek, yanlarında olmak adına sosyal vefa destek ekibimizi oluşturduk. Vatandaşlarımızın ne derdi olursa olsun, evlerinden çıkmadan özellikle o bölgede bulunan muhtarlarımızla, imam arkadaşlarımızla beraber bu desteklerimizi sonuna kadar sağlamış olacağız. İlçe olarak tedbirliyiz. Güzel çalışmalarda bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Devletimizin bütün imkanları vatandaşlarımızın emrinde. Biz 7/24 yanlarındayız. Evde kalın sağlıklı kalın. " sözlerine yer verdi.

Sındırgı Sosyal Vefa Ekibine gelen 300 üzerindeki talep anında yerine getiriliyor. Vatandaşlar da uygulamadan oldukça memnun.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Zafer Oktay, Sındırgı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sincan Cezaevi’nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama Haberler
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Haberler
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti Haberler
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti
ABD’de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı Haberler
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı
İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Haberler
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi Haberler
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:55: Bakan Albayrak: 'İş'e Devam Desteği' başlatıyoruz - Haber 17:55: Mehmet Fatih Akdemir: "Dünya için iyimseriz" - Haber 17:54: FLAŞ - Haber 17:54: Denizli'de karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü - Haber 17:54: Nijerya'da geçen sene şiddet olayları nedeniyle 21 bin kişi kayboldu - Haber 17:43: Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır - Spor 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber 17:00: ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber