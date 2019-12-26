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Sındırgı'ya sebze ve meyve kurutma tesisi kurulacak

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, sebze ve meyve kurutma tesisi yapılacak.

26.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:32 Sındırgı'ya sebze ve meyve kurutma tesisi kurulacak
'in ilçesinde, sebze ve meyve kurutma tesisi yapılacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesince kurulacak tesiste, jeotermal enerji kullanılarak kurutulacak sebze ve meyveler ihraç edilecek.
Belediye tarafından hazırlanan "Jeotermal Enerji ile Sebze ve Meyve Kurutma Tesisi Projesi", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün SOGEP programı kapsamında yatırıma uygun bulundu.
3,5 milyon liraya mal olacak projenin 2 milyon lirası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacak, kalanı ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bütçesinden aktarılacak.

Tesis, Çaygören Mahallesi'nde Sındırgı Belediyesince tahsis edilen araziye kurulacak.
Yatırımla, kırsal alanda yaşayanların gelir düzeyinin artırılması, yaşam standartlarının yükseltilmesi, dezavantajlı grupların sosyalleştirilmesi, kayıtlı istihdamın artırılması, kayıt dışı beşeri sermayenin ekonomik hayata reel olarak katılımının sağlanması amaçlanıyor.
Projeyle kullanım dışı tarım alanları aktif hale getirilecek, gıda kayıplarının kurutma yöntemiyle önüne geçilecek ve doğaya salınan jeotermal deşarj suyu kullanarak çevreye zararı engellenecek. Kurutma tesisinde elde edilen ürünler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BATAŞ tarafından ulusal ve uluslararası pazarda yapılacak bu sayede üretimin sürdürülebilirliği sağlanacak.

Balıkesir, Sındırgı, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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