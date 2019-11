Sındırgı yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

Son yıllarda termal ve kültür turizmi alanında yüksek bir ivme yakalayan Balıkesir 'in Sındırgı ilçesi yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor. Termal kaynaklar başta olmak üzere, turizm alanında yapılan yatırımlar, insanların samimiyeti ziyaretçilerin beğenisi topluyor.Aralarında doktor, acente sahibi, basın mensupları bulunan 6 ülkeden Sındırgı'ya gelen heyet ilçeye hayran kaldı. Özellikle termal kaynakları incelemek adına ilçeye gelen heyet turizm alanında yapılan çalışmaları da yerinde gördü. Emendere kaplıca bölgesinde başlayan gezi, kışla müze han, çömlek atölyesi, Türk sokağı, Şerif Paşa sanat sokağı, belediye hizmet binası, hanımeli çarşısı, Akpınar yaşam merkezi ve Hisaralan kaplıca bölgesi ile devam etti. Heyete rehberlik eden Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş bölgenin tüm değerlerini tanıttı.Türk Sokağı ziyaretinde Rızaiye mahalle muhtarı Mustafa Karaca yabancı konukları güllerle karşıladı. Sındırgı halkı da samimi ve sıcak karşılamaları ile ziyaretçilere Türk misafirperverliğini gösterdi. Termal kaynakların yanında ilçenin kültürel değerleri, butik bir ilçe olması göz doldurdu. Sındırgı'lı kadınların yöresel ürünleri üretip sergiledikleri mekanlar tam not aldı. Sındırgı'yı çok beğendiğini ve tekrar gelmek istediğini belirten Arnavutluk'tan gelen Dr. Nora Burda " Burayı çok beğendik. Dermotolojik rahatsızlığa iyi gelen bir su vardı. Doğadan geliyordu. Buraya herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Çok beğendik" şeklinde konuştu.Şifalı Termal Sulardan Herkes FaydalanmalıRusya'dan gelen Anna Makashova " Rusya'dan geldik. Burayı çok beğendik. Türk pazarı ile çalışıyoruz. Buradaki güzellikleri oradaki insanlara anlatarak bir bağlantı kurmak istiyoruz. Buranın en çok doğasına hayran kaldık. Bu güzelliklerden herkes faydalanmalı. " sözlerine yerdi. Arnavutluktan gelen THTC - Tiron Olisinin genel sekreteri Armele Vrohoriti "Buraya gelmekten çok memnunum. Sındırgı'yı çok güzel bulduk. Tekrar gelmek istiyoruz. Buraya 33 doktor olarak geldik. Dertmolojiden birçok doktor arkadaşımız var. Sındırgı termal turizm açısından oldukça yoğun ilgi görebilecek bir nokta. Bizler de gerekli tanıtımı gerçekleştirerek, hastalarımızı bu güzellikten ve şifa kaynağı termal sulardan faydalanmaları için yönlendireceğiz" dedi.Sındırgı Kesinlikle Tekrar Gelinmesi Gereken Bir YerTürkiye'de bir dönem okul hayatı sebebiyle bulunduğunu ve çok sevdiğini belirten THTC - Tiron Olisinin Genel müdürü Dr. Rubin Topi " Kesinlikle Sındırgı'ya tekrar gelmeliyiz. Çünkü öncelikle insanlar çok sıcak. Misafirperverliği Türkiye olarak tabi ki misafirperverliği bir numara. Sındırgı'da da bunu gördük. Çok hoş bir şekilde bizi karşıladılar. Çok güzel davrandılar. Havası hoş, termal suyu çok güzel. Her şey harika yani. Çok güzel. Burada hatta yaşam merkezini gezdik. Alışveriş de yaptık. El yapımı çok güzel şeyler de var. Çok güzel zaman geçirdik" sözleri ile düşüncelerini dile getirdi. - BALIKESİR