Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sındırgılı umreciler döndü

14 gün boyunca Ankara Gölbaşı'nda karantina altında bulunan umrecilerin 85'i bugün Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki evlerine döndü.

01.04.2020 18:11 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:11
Sındırgılı umreciler döndü
14 gün boyunca Ankara Gölbaşı'nda karantina altında bulunan umrecilerin 85'i bugün Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki evlerine döndü. İlçe genelinde Sındırgı Belediyesi, polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik tedbirlerini aldı. İlçe girişinde durdurulan otobüslerde ön dezenfekte işlemi yapılarak umreci vatandaşlara tebligatlar imzalatıldı.
Pazar yerinden merkez ve kırsal mahallelere dağıtılması planlanan umrecileri taşıyan otobüsler gelmeden önce pazar yerinde geniş çapta dezenfekte işlemi yapıldı. Kargaşaya sebebiyet vermemek adına otobüsler pazar yerine tek tek alındı. Pazar yeri girişinde dezenfekte işlemi uygulanan araçlardaki yolcular sosyal mesafe kuralları da dikkate alınarak indirildi. İnsan sağlığına zararı olmayan dezenfekte maddeleri ile yolcular üç ayrı dezenfekte işlemi uygulandıktan sonra yakınları tarafından evlerine götürüldü. Kırsal mahallelerde oturan ve yakınları gelmeyen vatandaşlar da Sındırgı Belediyesi tarafından tahsis edilen araçla evlerine ulaştırıldı. İlçeye gelen umrecilere polis araçlarından ve anons sisteminden 14 gün evde karantina ve sosyal mesafe uyarıları yapıldı.
Gelen umreciler arasında bulunan Sındırgı İlçe Müftüsü Sedat Çakar, "Güzel bir karantina süreci geçirdik. Devletimiz var olsun. Her şey düşünülmüş. Elbet zorluklar olacak, buna da şükür. Karantina sürecine evlerimizde devam" dedi.
Umrecileri taşıyacak özel araçlarda tek tek dezenfekte edildi. Umrecileri taşıyan otobüslerin içleri de çıkış yaparken dezenfekte işlemi tekrar yapıldı. Testi pozitif çıkan umreci vatandaşların ise tedavi süreçlerinin devam ettiği belirtildi.
(İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara Gölbaşı, Karantina, Sındırgı, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sındırgılı umreciler döndü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108’e yükseldi Haberler
Avrupa'da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108'e yükseldi
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Haberler
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı
ABD, İdlib için destek şartını S-400’lere bağladı Haberler
ABD, İdlib için destek şartını S-400'lere bağladı
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler Haberler
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi
Türkiye’de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:13: Korona virüs tedbirlerini İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı yerinde incelendi - Haber 19:13: Sanatçı, yazar ve akademisyenlerden Kütüphane Haftası'nda 'kitapla kal' çağrısı - Haber 19:12: Otoyollarda yapılan denetlemeler hakkında emniyetten açıklama - Haber 19:12: Kongo Cumhuriyeti'nde yüksek gerilim hattına yıldırım isabet etti: 20 ölü - Haber 19:12: Turgutlu'da toplu taşıma ve işçi servislerinde koronavirüs denetimi - Haber 18:36: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber 18:22: 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber 17:54: Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti - Haber 17:52: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber