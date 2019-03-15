Sindirim Sistemindeki Uyarılar Kanser Habercisi Mi?

En sık görülen 3. kanser türü olan kolon kanseri, özellikle de modernleşen hayatların bıraktığı en kötü mirasın başında geliyor.

Bağırsak (kolon) kanseri nedir?

Dünyada en sık rastlanılan kanser türlerinden biri olan bağırsak kanseri, sindirim sisteminin en son kısmında yer alan kalın bağırsağı etkileyen ciddi bir sağlık problemidir. Kalın bağırsakta anormal hücre büyümesi sonucu görülen kolon kanseri, bazen kendini belli eden bulgular verebileceği gibi bazen hiçbir şikayete neden olmayabilir.

Her 20 kişiden 1'inde görülen kolon kanseri, kolonda yer alan hücrelerde başlar ve hücre sayısı arttıkça kolon etrafına da aynı hızla yayılır. Erken tanı konulması tam da bu sebeple önemlidir. Çünkü kanserli hücre dokusu kolon içinde sınırlı kalırsa tedavinin başarıya ulaşma ihtimali çok daha yüksektir. Hastalığın erken teşhis edilmemesi halinde ise kanser hızlı bir şekilde komşu dokulara ve organlara da sıçrayarak tedavideki başarı şansını düşürür.

Kolon kanserinde risk faktörleri nelerdir?

Yaşam tarzı, çevresel etkenler ve genetik faktörlerin belirleyici bir rol üstlendiği kolon kanserindeki risk faktörleri aşağıdaki gibidir;

Kalıtsal olarak geçen genetik faktörler hastalığa yakalanma riskini yükseltir.

Ayrıca aile ve birinci derece akrabalarda kanser öyküsünün bulunması hastalığın ortaya çıkmasında ciddi bir etki yaratır.

Bağırsak iltihapları,

Polipler,

Yaşın 50'nin üzerinde olması,

Yanlış ve sağlıksız beslenme,

Obezite,

Sigara.

Alkol

Kolon kanserinin belirtileri nelerdir?

Kolon kanseri ilk evrelerde herhangi bir bulguya sebep olmasa da hastalık ilerledikçe çeşitli şikayetlerle kendini belli eder. Bu noktada en sık görülen belirtiler;

Dışkılamada yaşanan sorunlar,

İshal,

Kabızlık,

Sürekli tuvalete gitme ihtiyacı,

Dışkıda kanama veya kan,

Dışkı kıvamının değişmesi,

İrritabl bağırsak sendromu,

Kilo kaybı ve zayıflık,

Karında şişlik ve kramplar,

Karın ağrıları,

Ağrılı dışkılamadır.

Kolon kanseri nasıl teşhis edilir?

Tarama programlarıyla kolaylıkla teşhis edilebilen kolon kanseri, düzenli olarak yaptırılan endoskopik incelemelerle ortaya çıkar. Özellikle de kolonoskopi, hastalığın erken teşhis edilmesinde hem de hastalığa yol açabilecek polip ve benzeri sorunları kansere dönüşmeden tespit eder. Bunların yanı sıra;

Radyolojik tetkikler,

Laboratuvar tetkikleri,

Endoskopik tetkikler,

Dışkıda gizli kan incelemesi ile hastalık teşhis edilebilir.

Kolon kanseri nasıl tedavi edilir?

Kolon kanserinin tedavisi kanserin evre, tip, kişinin yaş ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Bu noktada en sık tercih edilen yöntemler; cerrahi, radyasyon ve kemoterapi tedavisidir. Cerrahi yöntemlerde kanserli olan kolonun tamamı veya bir kısmı çıkarılarak hastalığın tedavi edilmesi amaçlanır. Kemoterapi yönteminde ise kanser hücreleri zarara uğratılarak pasifize edilir. Son olarak tercih edilen bir diğer yöntem olan radyasyon tedavisi ile yüksek enerjili gama ışınları kullanılır ve kanser hücreleri öldürülür.

Kaynak: Bültenler